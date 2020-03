Excepziun per stagiunaris

Las experientschas dals ultims dus onns hajan mussà che l’obligatori d'annunziar plazzas libras na funcziuneschia betg uschè bain sco previs, di il cusseglier dals chantuns cristiandemocratic Beat Rieder. La birocrazia ed il temp da spetga sajan gist per interpresas pitschnas e mesaunas in grond problem.

Cunzunt en il turissem ed en la branscha da construcziun, nua ch'i dettia bleras plazzas che sajan occupadas mo durant ina stagiun, mainia il reschim nov per part a situaziuns absurdas. Il patrun stoppia gea annunziar la plazza era sch'el veglia atgnamain puspè emploiar la medema persuna per la proxima stagiun. «Els ston scriver ora la plazza, els ston tadlar ils candidats, els ston constatar ch’ils candidats n’èn betg adattads, els ston spetgar plirs dis enfin ch’els pon puspè emploiar la persuna. E lez di che sut questas malsegirtads tschertgel jau ina nova plazza. Tut ensemen dat quai ina maschaida ch’è mo grev supportabla per l’affar», manegia Beat Rieder.

Maletg 1 / 3 Legenda: Plazzas stagiunarias na duain betg pli esser suttamessas a l'obligatori d'annunziar pretenda il CS Beat Rieder (PCD/VS). Keystone Maletg 2 / 3 Legenda: La moziun saja in'attatga sin il privilegi per indigens e veglia reintroducir il statut da stagiunaris, crititgescha Kurt Fluri (PLD/SO). Keystone Maletg 3 / 3 Legenda: Dasper la gastronomia e l’hotellaria èn era bleras plazzas or dal sectur da construcziun suttamessas a l'obligatori d'annunziar las plazzas libras. Quel vala dapi prest dus onns. Keystone

Quai vul il Vallesan ch'enconuscha la situaziun da l’agen chantun perquai midar. Plazzas stagiunalas, sco per exempel il camarier en in’ustaria ni la manischunza dad ina crana sin il plazzal, na duain ils patruns betg pli stuair annunziar sch'igl è gia cler che la medema persuna duai puspè vegnir emploiada entaifer ils proxims 12 mais.

Attatga sin «preferenza per indigens»

Pli pauca birocrazia tunia per el sco liberaldemocrat natiralmain adina bain, respunda il cusseglier naziunal dal chantun Soloturn, Kurt Fluri. La proposta da Rieder cuntrafetschia dentant cleramain a la finamira – ch'il Parlament federal haja gì en egl cun introducir l'obligatori d'annunziar plazzas libras.

«L’idea era da dar als lavurers indigens ina megliera schanza, in avantatg da temp. E sche nus eliminain questa uschenumnada birocrazia, che vegn adina mussada sco negativa, lura è era quella protecziun eliminada.»

Vegni vitiers che la maioritad dal parlament haja decidì da far fin cun il sistem da stagiunaris che saja pauc social.

«Ils stagiunaris n’avevan da lez temp betg la pussaivladad da trair suenter ils confamigliars, els abitavan qua en alloschis provisorics ed avevan adina in status da lavur malsegir. Suenter intgins mais stuevan els puspè partir. E lura pudevan ils patruns puspè emploiar quels, dentant els na stuevan betg far quai. Quest status da stagiunaris han ins gia daditg annullà. Tar signur Rieder vai ussa per la dumonda sch’ins vul puspè pussibilitar quai a moda informala.» Uschia argumentescha Kurt Fluri ses na.

Stagiunaris èn fitg impurtants

Gist quai conferma Beat Rieder. Bleras interpresas funcziunassian ozendi gnanca senza stagiunaris. Quai sappia era la gronda part da la populaziun. I fetschia perquai dal tuttafatg senn da dispensar questas plazzas da l’obligatori d'annunzia.

«Qua tras vegnan questas interpresas distgargiadas. E qua tras vegn garantì a questas interpresas ch’ellas han persunas capablas e bunas, ch’èn trenadas e che furman in team, nua che la relaziun da confidenza exista gia tranter patrun e lavurer. Quai ston ins promover. Tut tschai è birocrazia nunnecessaria» defenda Beat Rieder sia moziun.