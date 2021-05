Ins vesia, che persunas ch'èn periclitadas han vinavant la pussaivladad da sa laschar vaccinar, uschia Virginie Masserey. «Dapli che 80% da las persunas sur 75 onns han gia gì l'emprima vaccinaziun». In 6avel da las persunas creschidas è actualmain vaccinà cumplainamain. La furniziun dal vaccin saja garantì, quai saja in segn positiv.

Lubientscha dal vaccin per giuvenils

Er da beneventar saja che Pfizer haja tschentà la dumonda tar Swissmedic per la lubientscha dal vaccin per giuvenils tranter 12 e 15 onns. La Svizra vegnia ad avair avunda vaccin per virolar anc quest onn er uffants e giuvenils. Ils vaccins mussian in bun effect e sajan er fitg effizients, uschia Virgine Masserey vinavant.

I dettia era adina damain persunas che stoppian ir en l’ospital. In terz da las persunas che sajan sin l’intensiva, sajan pertutgads da la malsogna Covid-19. La situaziun sa sviluppia fitg positiv.

Indicaziuns che virola è pli ditg che sis mais activa

La protecziun dal vaccin vegnia segir a tegnair dapli che sis mais. Ins stoppia dentant anc a spetgar ulteriurs studis e datas, uschia Masserey. Quai che pertutga in rinfrestgament da la vaccinaziun stoppian ins anc a spetgar. Ins na possia anc betg dir bler tar quai. I dettia adina dapli indizis che la vaccinaziun gidia era quai che pertutga la transmissiun da corona.

Certificat da covid

Il certificat duai fin la fin da zercladur star a disposiziun per virolads, testads e guarids da covid, di Virginie Masserey. I pudess dentant era esser ch'in certificat per ina da quellas trais gruppas è gia pli baud avant maun. Infurmaziuns concretas seguian en las proxiamas emans.

Coronavirus da l'India

La vaccinaziun protegia era cunter la varianta dal coronavirus da l’India.

Quai mussian emprimas observaziuns en connex cun ils dus vaccins lubids en Svizra da Pfizer/Biontech e Moderna.

Rudolf Hauri: «Prender en egl schluccadas tar obligatori da mascrinas»

La virolaziun sa sviluppeschia fitg bain en ils chantuns. Sch'ins avessia dapli capacitads, pudessian ins anc virolar dapli. La limita da vegliadetgna per virolar saja en blers chantuns vegnida averta. Ins haja sut controlla la situaziun. Era ils tests da massa mussian be singulas eruzpiuns. Uschia pudessian ins reponderar schluccadas, quai era tar l'obligatori das mascrinas. Sin tut las mesiras da protecziun na dastgian ins dentant betg desister. Ina aboliziun da las mesiras pass a pass saja impurtanta e gista.

Tge custa la campagna da vaccinar da la Confederaziun?

Sin dumonda d'in schurnalist respunda Adrian Kammer. «La campagna custa 1,5 milliuns francs». Intginas persunas enconuschentas sa participeschian a la campagna. Ina buna infurmaziun davart il virolar saja impurtanta. La prontezza da sa laschar vaccinar saja creschida ils ultims mais.

Cifras atualas

L'Uffizi federal da sanadad ha annunzià 1'240 novas infecziuns cun il coronavirus entaifer las ultimas 24 uras. Cunquai è la media dals davos set dis 13 pertschient sut quella da l'emna avant. 10 ulteriuras persunas sajan mortas en connex cun Covid-19.

Il Grischun annunzia 13 novas infecziuns cun Covid-19. Actualmain èn 15 persunas a l'ospital, quatter da quellas sin la staziun intensiva.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Cifras e svilups Situaziun actuala 11.05.2021

Infurmà il mardi a Berna han: