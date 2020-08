Dunnas en speranza valan da nov sco persunas da ristg areguard il coronavirus. Il ristg che dunnas en speranza vegnan fermamain malsaunas da Covid-19 è in zic pli aut che tar dunnas da la medema vegliadetgna. L'Uffizi federal da sanadad saja vegnì a questa conclusiun sin cussegl da la Societad per ginecologia, ha ditg Patrick Mathys dal BAG la mesemna a Berna davant las medias.

In ristg dettia er per l'uffant anc betg naschì, ha agiuntà Virginie Masserey dal BAG. Quai possia esser il cas sche la naschientscha vegnia pli baud pervi da Covid-19. Per dunnas en speranza saja fitg impurtant da sa tegnair vid las reglas d'igiena e da distanza.

Mobilitad è puspè sin il stan dad avant la pandemia

En pli han experts da la Confederaziun infurmà davart auters svilups pervi da la pandemia en Svizra. Uschia è tenor Patrick Mathis la mobilitad en Svizra puspè sin in stan cumparegliabel cun quel dad avant la pandemia. Quai mussia er il monitoring da la Confederaziun.

Quest monitoring mussa er ch'ils blers viagiaturs en Svizra sa tegnan vid l'obligatori da purtar ina mascrina en il traffic public. 80 fin 100% dals viagiaturs sa tegnian vid las reglas. Quai è tenor Mathys en il rom da las aspectativas.

181 infecziuns novas

En Svizra ed il Principadi da Liechtenstein èn vegnidas registradas durant las ultimas 24 uras 181 infecziuns novas cun il coronavirus, quai ha annunzià l'Uffizi federal da sanadad BAG. Il mardi eran vegnidas annunziadas 130 ed il di avant 66 infecziuns novas cun il coronavirus.

Tenor il BAG n'hai betg dà ulteriurs mortoris entaifer las davosas 24 uras, cunquai èn enfin oz mortas en Svizra ed il Principadi dal Liechtenstein 1'706 persunas ch'eran testadas positiv sin Covid-19.