Export da bundant 19 milliardas francs en il mais fanadur

Sco l'Administraziun federala da duana ha communitgà, è il commerzi cun l'exteriur ì enavos il fanadur. En cumparegliaziun cun ils mais precedents è vegnì importà sco exportà pli pauc il fanadur.

Cumpareglià cun il zercladur è l'export sa sminuì per 2.0%, l'import el medem temps schizunt per 4.8%. En cumparegliaziun cun il fanadur da l'onn passà è l'export dentant anc adina 4.5% pli auts. Ils imports èn ids enavos per 0.5% sin 15.5 milliardas francs. Sco l'Administraziun federala da duana ha communitgà vinavant munta la bilantscha commerziala a 3.6 milliardas francs.

Al plus dals exports han contribuì surtut products chemics e farmaceutics, metals ed uras. Ils exports da maschinas, electronica e bischutaria percunter èn ids enavos.

