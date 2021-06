Per exempel il mecanist dad ina pendiculara che raquinta, co che quai è sche Nordcoreans van per l’emprima giada cun ina sutgera. Ni il scolast da skis che raquinta che Rossignol è sia marca da skis preferida. E qua sentin nus, che tuttenina schabegia insatge, cura che jau raquint sco jau hai emprendì dad ir cun skis en las muntognas grischunas e co quai è stà tar el. Tuttenina avain nus insatge cuminaivel.