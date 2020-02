Trais cumpogns han traversà ensemen cun Alfred de Quervain la Grönlanda. L’inschigner Karl Gaule, l’architect Roderich Fick ed il medi Hans Hössli da San Murezzan. Dal reminent: Per dumagnar la traversada ha il team gia trenà en Svizra – numnadamain en l’Engiadina. Là han ins era fatg tests cun il material, per exempel las tendas u il buglider. Lez era essenzial – betg mo per cuschinar, mabain per pudair luar naiv e glatsch per insumma avair aua.