Per l'infrastructura da viafier ha il Cussegl federal dumandà il parlament 2,6 milliardas francs dapli. Ils daners duain vegnir impundids tranter auter per in tunnel da 9 kilometers tranter Losanna e Genevra. Latiers duai il tunnel da basa dal Lötschberg vegnir extendì tras a tras sin dus vials enstagl da mo parzialmain. Ed ina part dals daners vegnan duvrads per projects ch'èn gia en elavuraziun perquai ch'els èn vegnids pli chars pervi da retards.

Tunnel tranter Losanna e Genevra : Concret duai il tunnel vegnir construì tranter Morges VD e Perroy VD, sco il cusseglier federal Albert Rösti dal Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun ha communitgà la mesemna a Berna. Uschia vegnia creada ina ruta da guntgida tranter Losanna e Genevra sin in emprim traject en cas da disturbis.

Tunnel da basa dal Lötschberg: Cun extender il tunnel da basa sin dus vials hajan ins dapli capacitad. Ultra da quai possia vegnir evitada ina bloccada totala dal tunnel da basa dad otg mais cun il traffic da guntgida e cun consequenzas negativas per la populaziun, per il turissem e per l'economia.

Strategia «Perspectiva viafier 2050» deliberada

Sper dumandar daners ha il Cussegl federal er deliberà la strategia a lunga vista «Perspectiva viafier 2050». Cun quella vul el metter en l'avegnir il focus sin las colliaziuns tranter las aglomeraziuns.

Uschia duai cunzunt la purschida sin distanzas curtas e mesaunas vegnir megliera, per exempel cun ulteriuras purschidas da trens regiunals u er cun renovar las staziuns. Sin lungas distanzas vul il Cussegl federal en quests lieus bajegiar ora, nua ch'ils trajects na pon anc betg concurrenzar cun il traffic sin via ed en l'aria.