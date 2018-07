La mancanza da plievgia en Svizra na dura betg mo dapi in per emnas, mabain ha gia cumenzà l’avrigl. Cun resguardar l’entira Svizra è la perioda da l’avrigl fin il fanadur da quest onn, hai mo dà trais giadas anc pli pauc plievgia durant questa perioda dapi che las mesiraziuns han cumenzà il 1864. Quai scriva Meteo Svizra.

La cumbinaziun fa la setgira

La pauca plievgia dapi l’avrigl è cumbinada cun temperaturas autas. Per l’entir pajais ha Meteo Svizra registrà cun 12 grads, quintà fin la fin da fanadur 2018, la perioda da l’avrigl fin il fanadur la pli chauda dapi ch’ins a cumenzà a mesirar il 1864. Il record da fin uss era tar 11,8 grads, da l’onn da chaliras 2003. Las temperaturas autas èn dasper la mancanza da plievgia, la raschun principala per la setgira che regia en Svizra.

Ulteriurs chantuns cun scumonds

La glista dals chantuns cun scumonds absoluts da far fieu pervi da la setgira vegn adina pli lunga. La mesemna han ils chantuns da la Svizra centrala decidì in scumond da far fieu en il guaud u en vischinanza dal guaud. E Schaffusa è suandà.

Far fieus per grillar e laschar ir rachetas è uss mo pli lubì cun tegnair ina distanza minimala da 200 meters dal guaud, quai han decidì ils chantuns Lucerna, Uri, Sviz, Sur- e Sutsilvania, Zug sco era Schaffusa. La setgira actuala haja augmentà il privel da fieu en guauds e sin prads.

Che la situaziun vegn a sa revegnir n'è il mument betg en vista. Per quai duvrassi ina fasa da plievgia dad almain dus dis. Curts urizis na vegnan betg da calmar la situaziun.

Era scumonds da far fieu or en il liber

In scumond absolut da far fieu en il guaud u en vischinanza dal guaud vala er en ils chantuns Grischun, Turgovia e Son Gagl sco era en il Principadi da Liechtenstein. In scumond general da far fieu or en il liber vala en il Tessin, en il Vallais ed en las valladas dal sid grischunas. E bunamain tut ils ulteriurs chantuns admoneschan d'esser zunt precaut cun fieus.

