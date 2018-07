Il mardi ha cussegliera federala Doris Leuthard explitgà avant l’ONU a New York, quant lunsch che la Svizra è cun realisar l’Agenda 2030. Quella cuntegna 17 finamiras per in svilup durabel.

Cussegliera federala Doris Leuthard explitgescha avant l'ONU a New York, co la Svizra s'engascha per il svilup durabel.

La Svizra saja gia vegnida lunsch, ha la cussegliera federala Doris Leuthard ditg a New York. Uschia na regia nagina povradad e nagin pateschia fom. Ed era la scolaziun saja gratuita obligatorica e d'auta qualitad.

Betg tut mo rosa

Tenor Leuthard hai dentant era num sa meglierar, uschia mainia la guisa dal consum en il pajais ad in diever adin pli intensiv da las resursas natiralas. Auters secturs che duessan sa meglierar sajan la biodiversitad, il cumbat cunter l’erosiun dal terren e la revitalisaziun da las auas.

Posiziun critica

Era preschents a New York èn represchentants da gruppas nunguvernamentalas svizras. Quellas avevan crititgà gia avant il rapport dal Cussegl federal sco document cun bleras foras e blers maletgs en rosa. Cunzunt pretendan Alliance Sud e la plattafurma Agenda 2030, ch’il Cussegl federal stgaffeschia aifer l’administraziun in post central bain dotà. Quel duess coordinar l’introducziun da l’Agenda 2030, e procurar che quella entria en tut ils departaments.

Dapi dus onns en vigur

Dasper la Svizra han 46 ulteriurs pajais preschentà a New York lur rapports, co els arrivan da realisar l'Agenda 2030 per in svilup durabel. L'agenda da l’ONU è ida en vigur il 2016.

