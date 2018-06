Il slogan da la nova campagna cunter HIV sa numna: «Fai cun e gudogna». Durant in tschert temp cuntegnan ils pachets da condoms da Love Life in code per participar ad ina concurrenza. Da gudagnar na datti betg simplamain condoms, mabain premis sco stgatlas da colurs, cameras ubain er velos. Ils consuments duain uschia chapir, che tgi che dovra condoms, quel gudogna.

Per che la glieud reageschia er anc suenter 30 onns sin las campagnas da Love Life, vegnian adina puspè realisadas novas campagnas surprendentas, ha declerà il pledader da l'Uffizi federal da sanadad il glindesdi. Las campagnas cunter SIDA datti dapi il 1987.

RR novitads 12:00