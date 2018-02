Ina gruppa da puras e purs ha prendì l’iniziativa e fatg in manifest per in nov label cun il num «FAIR». Per il mument survegnian ils purs en media 56 raps per in liter latg. Cun il label veglian ins augmentar las entradas sin 75 raps per liter, di il manader da la campagna Kurt Schmid.

Blers purs da latg ston temair per lur existenza. Quai vulain nus midar cun il label «FAIR».

Era als purs grischuns po il label vegnir da bun. Quai schebain che la situaziun en Grischun è differenta: Ils purs grischuns gudognan gia uss dapli per il latg, perquai che blers produceschan sin basa da bio u portan in label d'alp ni da la regiun. Dentant dettia er purs grischuns che produceschian per latgarias e per quels saja in augment da pretsch impurtant, declera il president da l'Uniun purila grischuna Thomas Roffler.

Il Grischun n'è per franc betg il chantun che profita il pli fitg dal label. Quels purs che produceschan dentant per ina latgaria han cun in label ina meglra schanza sin ina buna perspectiva.

Ch'il pretsch da latg è fitg bass, na saja betg dispitaivel. Il consument saja pront da pajar dapli, di Josianne Walpen da l'organisaziun per la protecziun dals consuments. Dentant saja «FAIR» puspè in nov label tranter blers.

Per ils consuments vegn la schelta adina pli difficila. Cun consumar d'in label pon ins sustegnair animals cuntents, cun l’auter la producziun bio etc. Ed uss anc cun in auter label per ils purs.

Era Stefan Kohler, il gestiunari da l’organisaziun da la branscha da latg fa attent sin quest argument. L’idea sco tala saja buna. Sch’ins guardia però las cundiziuns ch’ins stoppia ademplir per survegnir il label, lura saja quai quasi il standard actual che pretenda da tegnair ils animals adequat ed en stallas favuraivlas als animals. Ils animals ston pia pudair ir regularmain en il liber ed il pavel na po betg esser midà geneticamain ni consister d'ieli da palmas. Vul dir, il latg resta il medem – il consument sto dentant pajar dapli.

Jau na crai betg, ch'il label haja grondas schanzas. Il consument sto pajar dapli per survegnir il medem.

Quai saja però precis era l’idea dal label «FAIR», di il manader da campagna Kurt Schmid. I na dettia sper «Max Havelaar» nagins auters labels che sustegnian l’aspect social, sco las cundiziuns da lavur. Ed uschia haja il consument er in bun sentiment, sch’el sappia ch'el sustegnia impiegads cun pajar dapli als purs.

Kurt Schmid è da buna speranza ch'il nov label «FAIR» vegnia ad avair success. Ins saja gia en contractivas cun ils grossists sco Coop e Migros per pudair plazzar ils products cun il label en las butias.

