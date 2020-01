Tgi che ha uffants survegn supplements da famiglia. Almain 200 francs per uffant e tut en tut radund sis milliardas francs en l'entira Svizra. Bun 100 milliuns da quels van a famiglias da purs. Ellas profiteschan d'ina lescha extraordinaria. Las inegualitads tranter purs ed autras famiglias stoppian vegnir dismessas, hai ussa num en il rapport da la controlla da finanzas.

Franar fugia da la champagna cun supplements

I va per exempel per il supplement da chasada en l'agricultura. Quest supplement èn 100 francs il mais per chasada, supplementarmain tar il supplement da famiglia. Quai è da declerar cun l'istorgia, hai num tar l'Uffizi federal d'assicuranzas socialas (BSV). Quest supplement per ils purs saja vegnì introducì suenter la segunda guerra mundiala per franar l'emigraziun da purs da muntogna en la Bassa, ha declerà Ludwig Gärtner, vicedirectur dal BSV.

Er tar la finanziaziun dals supplements han purs ina posiziun speziala. Il supplement da famiglia finanzieschan per gronda part ils chantuns e la Confederaziun. En tut las autras branschas ston patruns ed independents pajar.

Talas inegualitads saja da dismetter, cusseglia la controlla da finanzas. Quai beneventian er plirs uffizis federals, argumentescha ella.

Questa dumonda pon ins tschentar. Ins po natiral dir, ch'ils supplements da famiglia en l'agricultura èn part d'in pachet per sustegnair l'agricultura. Quai è ina dumonda politica.»

Aboliziun plitost betg probabla

Il president da l'Uniun purila svizra, Markus Ritter, defenda ils supplements. En il radio SRF ha el ditg, ch'ils supplements sajan in impurtant instrument per tegnair purs en regiuns perifericas.

Nus avain blers bains en regiuns perifericas, lunsch davent da la civilisaziun e ch'èn be cuntanschiblas cun pendicularas. Qua èsi impurtant da tegnair quella glieud en questas regiuns, cun agid d'in tal instrument social. Gist sch'i han blers uffants è quai impurtant.

Uschia tgirian purs er vinavant regiuns perifericas empè da bandunar la regiun.

Che la politica abolescha quests supplements extraordinaris per purs n'è betg uschè probabel. Ils chantuns sustegnan questa regulaziun, ha il Cussegl federal declerà avant in onn. En il parlament ha in'emprova d'abolir questa regulaziun fatg naufragi il 2011.

RTR novitads 07:00