En la citad veglia da Berna èn la notg passada policists vegnids attatgads. Set policists èn vegnids blessads. Tenor ina communicaziun da la polizia chantunala eran fans dals Young Boys sa radunads per festivar il titel da campiun svizzer.

Il servetsch da segirezza dad in local haja alarmà la polizia pervi da dispitas – ha communitgà la Polizia chantunala da Berna. Pliras persunas mascradas hajan alura attatgà duas patruglias cun sutgas, buttiglias e stangas. La polizia haja reagì cun spray da paiver e bastuns. Sis policists ed ina policista èn sa blessads ed han stuì vegnir transportads a l’ospital.

YB condemna attatgas sin polizia

Quests caots n'haja nagut da far cun las valurs dad YB, hai num en ina communicaziun. Ins condemnia er il diever da piros. Il giugader Christian Fasnacht ch'è vegnì fotografà cun in piro enta maun stoppia quintar cun sancziuns internas e cun in chasti salà.

