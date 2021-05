Raschun per la differenza da pretsch per medicaments protegids entras patentas è l'influenza dal curs da stgomi. Tar in curs dad 1,11 francs per euro èn ils 250 products originals vendids il pli savens, vegnids la primavaira 2021 6,9% pli chars ch'en l'exteriur cumparegliabel. Avant in onn era il pretsch anc s'augmentà per 4,5%.

Tar ils medicaments nua che las patentas èn scadidas, è il pretsch creschì per 11,5% cumpareglià cun 10% l'onn avant. Ma la pli gronda differenza da tuts hai dà tar ils medicaments generics. Quels custan en media 45% dapli ch'en l'exteriur. L'onn avant eran els stads 42% pli chars.

Pretsch da referenza maximal

Santésuisse ed Interpharma pretendan perquai in sistem da pretschs da referenza. Quel fixescha per ina tscherta substanza in pretsch maximal. Uschia pudessan ils cumpraders spargnar mintg'onn plirs tschient millliuns.

Ils pretschs han ins cumpareglià per la 12avlagiada ed els èn vegnids cumparegliads cun quels en Belgia, il Danemarc, la Germania, la Finlanda, la Frantscha, la Gronda Britannia, il Pajais Bass, l'Austria e la Svezia.

L'october passà è il Cussegl naziunal s'exprimì encunter in pretsch da referenza per medicaments generics.