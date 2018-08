En il public da festas e concerts da la musica populara sesan savens persunas pli veglias. Persunas pli giuvnas s’interesseschan pli pauc per quest gener da musica. Per far insatge cunter quest trend datti al festival da musica populara «Stubete am See», ch’ha lieu mintga onn a Turitg, in program per uffants da la scola primara. Durant in suentermezdi han quels pudì sa fatschentar cun la folclora svizra, saja quai cun sunar, tadlar ubain saltar.

Chanzuns rumantschas fan er part

In punct da program è stà sut l’ensaina da la quarta lingua naziunala. La chantadura Corin Curschellas ha preschentà ensemen cun ils Fränzlis da Tschlin e l’actura Justina Derungs in concert teatral cun chanzuns rumantschas. Uschia duain uffants s’avischinar a la folclora rumantscha. Plinavant han els er pudì empruvar ora instruments tradiziunals svizzers sco «Chlefele», «Bäsele» e «Löffele».

Adina dapli uffants als workshops

Tenor Madlaina Janett ch'è uschè bain responsabla per il program d'uffants ma suna er tar ils Fränzlis da Tschlin saja l'interess vid ils workshops creschì. Avant trais onns cura che la «Stubete am See» ha per l'emprima giada purschì in program d'uffants avevan 15 prendì part. Quest onn eran da quai da 50 buobs e mattatschas da la partida. Che tut quels vulan uss emprender in instrument sco il cello, la violina u l'arpret, quai dubita er Madlaina Janett. Ma quai na saja er betg lur pensum. I giaja plitost per far gust er per quest gener ch'è pli pauc popular tar persunas giuvnas.

