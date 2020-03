Mintga terza persuna en Svizra pateschia dad ina malsogna cronica, quai mussan pliras statisticas. Las malsognas las pli derasadas èn tenor Hans Kurt, dal comité d’organisaziun dal di dals malsauns, malsognas dal cor e da la circulaziun, malsognas psichicas, diabetes, malsognas cronicas dal lom u cancer.

Malsognas emblidadas

I dettia dentant era massa malsognas cronicas ch’ins emblidia gugent. Per exempel perquai ch’ins na vesia betg ellas, sco per exempel grevas depressiuns, disturbis da persunalitad, epilepsia u adipositas (esser memia gross). E per quellas malsognas manchia savens la chapientscha per ils pertutgads, declera Hans Kurt.

Vulair, gea – survegnir, na

I saja da menziunar che 55% dals pertutgads lavurian tuttina e che blers sajan gia en pensiun. Pia il problem n'è betg ch’ils malsauns na vulan betg lavurar, il problem è ch’els na survegnan betg lavur u ch'i vegnia visà la plazza ad els.

Cunzunt tar malsognas ch’ins na vesa betg è quai in grond problem. Tar insatgi ch’è en sutga da rodas san ins ch’el u ella na vegn betg da far tut. Tar insatgi che ha depressiuns manca la chapientscha e la pazienza, declera Hans Kurt.

