Per regla suonda il suveran al Cussegl federal ed al parlament, cura ch'igl è da votar davart proposiziuns da las autoritads. La dumengia è quai stà auter.

Cun laschar ir da l'aua giu duas da tschintg fatschentas da las autoritads, saja la quota da refusa auta en questa legislatura, analisescha l'institut da perscrutaziun gfs.berna. En cumparegliaziun: en l'entira legislatura da 2015 fin 2019 n'ha il pievel svizzer betg acceptà trais da total 16 fatschentas. Era durant las legislaturas avant aveva il suveran mintgamai refusà tranter duas e trais fatschentas da las autoritads.

La furmaziun da l'opiniun en connex cun ils dus referendums – per las deducziuns d'uffants e la revisiun da la lescha da chatscha – na saja betg stada tipica, uschia gfs.berna. Normalmain suondia il pievel l'opiniun dal parlament e Cussegl federal. Uss valia d'observar, sch'il pievel s'exprimia en la legislatura actuala, che cuzza fin il 2023, pli critic envers las autoritads. La ferma discharmonia tranter parlament e Cussegl federal pudessan esser in indizi per quai.