Il favrer da quest onn è stà per il Grischun in mais cun temperaturas extraordinarias. Per exempel èsi stà a Cuira en media 2,7 grads pli chaud che per regla – a Samedan bun 1,3 grads pli chaud. Records da temperaturas n'hai dà nagins. En pliras staziuns ha SRF Meteo però pudì registrar temperaturas ch'èn stadas en ils top diesch dals favrers ils pli chauds.

Medemamain è il favrer 2019 era stà fitg sulegliv. Summa summarum hai dà a Cuira circa 160 uras da sulegl. Malgrà ch'i aveva l'entschatta favrer anc detgas navaglias èsi quest favrer tuttina stà en grondas parts dal Grischun pli sitg che durant in favrer normal.

Sid da las Alps registrescha segund chaud enviern

La vart dal sid da las alps ha registrà il segund chaud enviern dapi l'entschatta da las mesiraziuns il 1864. En las autras regiuns na tutga l'enviern il pli savens betg tranter ils 10 ils pli chauds envierns, ha communitgà Meteo Svizra.

A Lugano è la temperatura d'enviern creschida per 1,6°C, a Locarno-Monti sin 1,9°C cumpareglià cun la norma dals onns 1981-2010. Sur tut il schaner ed il favrer èn stads massiv pli chauds che usità. Quai ha manà a l'enviern il segund chaud. Contribuì a moda relevanta ha qua il favugn. En la media da l'entira Svizra è la media da quest enviern stada per 1°C pli auta che usità, sut 1000 meters autezza èsi stà 1,3°C pli chaud ed en regiuns muntagnardas 0,4°C pli chaud.

