Federalissem sco schanza per l'UE

L’Uniun europeica sto sa refurmar per danovamain chattar sustegn tar la populaziun. Il federalissem e la subsidiaritad sco quai che la Svizra enconuscha pudess esser ina pussaivladad.

Cun Emmanuel Macron ha in politicher pro-europeic gudagnà l'elecziun presidiala en Frantscha. Ina da sias finamiras è da refurmar l'UE e da puspè far arder il fieu per l'idea europeica tar ils varga 500 milliuns avdants da l'Uniun europeica. Ina via pudess esser da dar dapli paisa al principi da la subsidiaritad e dal federalissem. En Svizra in principi bain enconuschent che ha era contribuì al success da nossa tiara. Fissan la subsidiaritad ed il federalissem pia er in recept per l'UE? Gea dian dus politichers.

Top-down chaschuna resistenza

Che autras naziuns s’interesseschian e s’orienteschian vid il sistem politic da la Svizra saja in indizi per la buna qualitad da l'organisaziun da la Confederaziun. Quai di Ivo Bischofberger, il president dal Cussegl dals chantuns. Dapli subsidiaritad e federalissem faschessian perquai segir bain a l'Uniun europeica. «Il pievel vul vegnir prendì serius. Mo sche tut quai e organisà a moda top-down lura na ston ins betg esser surprais sch’i dat resistenza.»

Medem vesa quai era Benedikt Würth, il president da la conferenza da las regenzas chantunalas. Sch'in stadi saja organisads a moda centrala sajan quels da cumparegliar cun in bastiment da petroli grond che na sappia strusch pli sa muentar ni reagir sin eveniments e privels nunspetgads. Quai mainia a frustraziun tar la populaziun perquai che lezza vegli vesair resultats. E sch'ins miri lura sin la Svizra nua che la collavuraziun tranter il stadi, ils chantuns e las vischnancas funcziuneschia fitg bain en blers secturs lura chapeschia el ch'ins veglia era egl agen stadi dapli subsidiaritad e federalissem. «Subsidiaritad vul dir che quellas chaussas ch’ils stadis commembers sappian schliar sez duain restar la e che quellas chaussas che ston vegnir reglads egl interess da l’entira federaziun duain vegnir schliads sin quest nivel.» E gist quai principi haja contribuì al success da la Svizra, di Würth.

Schliar problems datiers da la populaziun

Dal medem maini è Bischofberger. La Svizra mussi quai a moda exemplarica. Mintga regiun saja differenta, saja quai pervia dal linguatg, la topografia ni la structura demografica ed economica. Quels che lavurian al lieu sajan era las persunas che sappian co schliar quels problems il meglier. Uschia ina strategia da schliar ils problems e las sfidas da sutensi purtassi en blers cas schliaziuns ch'èn pli acceptadas che sche quellas vegnan decretadas da surengiu, da Brüssel, è el persvas. In pass en direcziun subsidiaritad fiss per omadus politichers perquai in pass en direcziun dapli acceptanza da l’Uniun europeica.

