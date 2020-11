Ruedi Hediger ch'è dapi 12 onns il manader da fatschenta da la Federaziun svizra da gimnastica sa retira sin la fin da l'onn. El veglia far liber la via per ina nov'entschatta, scriva el en ina communicaziun. Ad interim surpiglia Kurt Hunziker, il schef da finanzas e vicemanader da fatschenta.

La Federaziun svizra da gimnastica è stada confruntada cun critica e renfatschas. Medias han rapportà d'in clima da suppressiun e tema en il center da prestaziun Magglingen.

Sin la fin d'october è gia il contract cun il schef sport da prestaziun Felix Stingelin vegnì schlià.

