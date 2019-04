La Federaziun svizra da pestga pretenda limitas pli severas per pesticids

Quai sco reacziun sin in studi da l'institut da perscrutaziun Eawag davart la quantitad da pesticids en las auas svizras

La Federaziun dals pestgaders sa mussa schoccada dals pesticids che l'institut da perscrutaziun Eawag ha chattà durant il 2017 en auas currentas en Svizra. Il studi dal Eawag mussa, ch'auals pitschens en regiuns nizzegiadas intensivamain da l'agricultura sajan contaminads cun pesticids. Ils peschs sajan strapatschads tut a dubel entras la fulla da pesticids. Dad ina vart decimeschian ils pesticids la maglia dals peschs, da l'autra vart tissientia ella ils animals.

Per meglierar la situaziun dovria in'entira retscha da mesiras per exempel da remplazzar substanzas dubiusas e da reducir il diever da pesticids. Era las organisaziun per la protecziun da l'ambient Greenpeace, BirdLife, WWF e Pro Natura sa drizzan cun in appel a la politica. I dovria uss ina midada da paradigma en l'agricultura; davent da pesticids en direcziun da metodas ecologicas.

