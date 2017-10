Fedpol recumonda da scumandar «Bump Stocks»

L'uffizi federal da polizia fedpol cusseglia da scumandar uschenumnads «Bump Stocks». Quests indrizs vid armas da sajettar procuran che armas mez automaticas pon sajettar cun spertadads sco armas automaticas.

Armas cun «Bump Stocks» èn da cumparegliar cun armas che sajettan en serias ed èn scumandadas en Svizra, uschia fedpol. Armas cun in tal indriz lubescha da sajettar plirs tschients sajets per minuta. Perquai cusseglia l'uffizi federal da polizia da scumandar talas armas respectivamain da lubir be cun permissiun. Credibels motivs na sajan dentant betg enconuschent als experts.

Raschun per il cussegl da fedpol è la mazzacrada da Las Vegas. L'attentader ha duvrà il prim d'october là Bump Stocks e mazzà almain 58 persunas.

