La scriptura svizra Mariella Mehr è morta glindesdi en la vegliadetgna da 74 onns. Quai communitgescha sia chasa editura «Limmat Verlag». Naschida a Turitg è ella creschida si sco uffant jenic en instituziuns e tar geniturs nutriders.

Mariella Mehr ha era vivì a Tumegl en la Tumleastga. Ella ha lavurà sco schurnalista e scriptura. L'onn 2015 ha ella survgnì il Premi grischun da litteratura.

1 / 2 Legenda: La scriptura l'onn 1989 avant il Tribunal federal a Losanna. Keystone 2 / 2 Legenda: La scriptura cun il megafon e Margrit Spichtig ad ina demonstraziun cunter la expulsiun da famiglias curdas en la Tirchia. Keystone

L'emprim roman da Mariella Mehr e stà «Steinzeit» ed è cumparì 1981 tar la chasa editura Zytglogge. Sco ovra principala vala l'uschenumnada trilogia da violenza, che cuntegn «Daskind» (1995), «Brandzauber» (1998) ed «Angeklagt» (2002).

Cumbat cunter discriminaziun da Jenicas e Jenics

La scriptura valeva sco ina vusch per quels che n'han nagina. L'acziun «Kinder da Landstrasse» ha spartì ella da ses geniturs per reeducar ella. Ina gronda part da sia vita ha ella stuì cumbatter cunter discriminaziun dad instituziuns e da «Kinder der Landstrasse». Betg adina cun success: «Kinder der Landstrasse» ha plazzà Mariella Mehr l'onn 1966 a Hindelbank ed ella è vegnida sterilisada per forza.

La BBC ha fatg ina versiun cinematografica da ses teater «Kinder der Landstrasse». Ella ha survegnì il premi da litteratura «Pro Litteris» (2012) ed il titel da doctoressa honoris causa da l'Universitad da Basilea per ses «engaschi per minoritads e per sia ovra litterara».