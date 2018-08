Las grondas ufficinas da las Viafiers federalas ad Olten daventan la fin da questa stad in palc per in grond teater: Acturs laics da l'entira Svizra laschan reviver la chauma generala dal 1918. Il teater naziunal e multiling vegn mussà dals 16 d'avust fin ils 23 da settember a la staziun dad Olten.

En tut datti 24 preschentaziuns cun acturs laics – dus da quellas cun participaziun grischuna: Ils 22 ed ils 23 d'avust preschentan il reschissur Roman Weishaupt ed l'actur laic Erwin Ardüser la figura da Felix Calonder. Calonder è stà l'unic cusseglier federal rumantsch. Il 1918 ès el stà president da la Confederaziun – responsabel per l'agir dal stadi envers la chauma generala.

La figura da Felix Calonder è controversa: Per ils ins era Calonder simbol per in stadi reacziunar cun tema dad ina revoluziun communistica. Per auters ha Calonder evità cun ses agir ina guerra civila. Roman Weishaupt ed Erwin Ardüser tematiseschan il conflict intern da Calonder en la culminaziun dals eveniments dal 1918, cura ch'il cusseglier federal ha stuì trair decisiuns gravantas per l'avegnir da la Svizra.

