Il concern agricul Fenaco ha decidì d'augmentar la summa da paja il 2021 per 1%. Sin quai sajan ins sa decidì cun ils partenaris socials, ils sindicats Unia e Syna, hai num en ina communicaziun communabla.

0,3% u 50 francs saja in augment da paja general per collavuraturs dal segment inferiur. Quai pertutgia radund 10'000 collavuraturas e collavuraturs. 0,5% da la summa da pajas stettia a disposiziun per augments individuals e 0,2% per avanzaments e midadas da funcziun.

Da nov porscha Fenaco era in congedi da paternitad da 15 dis. Il concern giaja uschia sur il minimum e mettia in segn per cundiziuns da lavur attractivas per famiglias.

Il 2019 ha Fenaco fatg ina svieuta da 7 milliardas francs. Sut il tetg da Fenaco èn radund 20 interpresas e bun in tozzel marcas. Il pli enconuschent èn Landi, Volg, Agrola ed il producent da bavrondas Ramseier.