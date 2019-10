Tgi che n'ha nagin examen professiunal u è sur 46 onns vegl ha in ristg marcantamain pli aut da sa platgar tar l'agid social. Quai mussa in'analisa da l'iniziativa da las citads per la politica sociala che resguarda ils ultims 20 onns. 54% da las persunas che retiran agid social n'han nagina furmaziun professiunala.

L'iniziativa da citads l'iniziativa da las citads cumpareglia dapi 20 onns las cifras da l'agid social en las citads Basilea, Berna, Bienna, Cuira, Losanna, Lucerna, Son Gagl, Schaffusa, Schlieren ZH, Uster ZH, Wädenswil ZH, Winterthur, Zug e Turitg.

Economia pretenda persunal qualifitgà aut

L'analisa a lunga vista mussa ch'i vegn adina pli grev da chatta ina plazza senza avair in examen professiunal. Quellas persunas sa platgan perquai adina pli savens tar l'agid social. L'economia pretenda adina pli savens persunal qualifitgà aut.

Per persunas tranter 46 e 55 onns è il ristg da vegnir tar l'agid social creschì da 4,9% sin 5,7%. Tar quels da 56 fin 64 onns è il ristg creschì ferm, da 3,3% sin 4,8%. Percunter è il ristg dar pli giuvens, tranter 18 fin 35 onns sa sminuì ils ultims 10 onns cuntinuadamain.

Grond ristg per quels sur 46

Persunas tranter 46 e 64 onns èn plinavant l'unfrenda da la midada da structura en l'economia. Ellas na chattan strusch pli ina plazza, n'han nagina u betg la scolaziun adattada u ch'ellas cumbattan cun problems da sanadad.

Sin fundament da questa iniziativa beneventa l'iniziativa da las citads la proposta dal Cussegl federal per ina prestaziun transitorica per persunas davent da 60 che na benefizieschan betg pli da l'indemnisaziun da dischoccupaziun. Er beneventa l'iniziativa la moziun dal cusseglier dals chantuns, Kurt Fluri. El vul 40 milliuns da la Confederaziun per promover las abilitads professiunalas per persunas che retiran agid social.

L'agid vegn retratg sur in pli lung temp

Il dumber da persunas che retiran agid social è bain sa sminuì, dentant èn quellas persunas avisadas sur in pli lung temp sin l'agid, mussan las cifras novas. En media vegn retratg agid social sur 46 mais.

Dasper persunas sur 46 e quellas senza in examen professiunal è il ristg er aut tar persunas ch'educheschan sulet u famiglias cun plirs uffants. Perchasas d'ina persuna ch'educhescha suletta han in ristg da 10%.

