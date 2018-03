Passa 6'000 dunnas han fatg l'onn passà in tractament da fertilisaziun in vitro.

L’onn passà han 6’049 pèrs cun giavisch d’avair uffants fatg in tractament cun fertilisaziun in vitro. 3’896 dad els han fatg quai per l’emprima giada, ha communitgà l’uffizi federal da statistica. 41,5% da las dunnas èn lura vegnidas en speranza e bunamain 2'162 pops èn naschids. Da quels uffants èn 15,7% prlurellins.

Il 2010 è stà il stan il pli aut da dunnas che han fatg in tractament cun fertilisaziun in vitro. Dapi lura han in zic damain persunas fatg diever da la fertilisaziun in vitro.

