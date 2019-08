Uschè blers sco quest onn han anc mai festivà il prim d’avust sin il Rütli. 2’200 persunas sajan s’annnunziadas per la festa, ha ditg il president da la Societad svizra d’utilitad publica ch’organisescha mintgamai la festa. A la festa sin il Rütli è cunzunt la lavur da milissa vegnida appreziada sco part integrala da la societad Svizra.

Renconuscher ed appreziar la lavur

La lavur da milissa stoppia vegnir appreziada e renconuschida, quai ha la cussegliera guvernativa uranaisa Heidi Z’graggen accentuà en ses pled festiv sin il Rütli. La muntada da la renconuschientscha per lavur da persunas che s’engaschian en la politica communala saja urgenta er sch’ins possia segir discutar davart meglras cundiziuns.

Era il president da l'Associaziun da las vischnancas svizras (AVS) Hannes Germann ha accentuà ils aspects positivs da la lavur da melissa. Ella avria en la politica, en uniuns u autras organisaziun novs orizonts. E la lavur portia era novas e fidaivlas amicizias.

Carmelia Maissen, presidenta communala da Glion, ha era salvà in pled da defensiun per il engagement voluntari. La lavur da milissa saja ina lavur variada ed ina scola per la vita fascinanta. Ella ha accentuà che la lavur da milissa saja cunzunt en regiuns ruralas in fundament d’impurtanza. En las regiuns dettia pli paucas structuras professiunalisadas che en las citads.

Imni è vegnì chantà – sco usità – duas giadas

Er il imni naziunal ha sco mintg’onn gì plaz a las festivitads. Quel è sco usità ils davos onns vegnids chantà duas giadas, ina giada sco psalm svizzer ed ina giada cun il nov text.

RR novitads 14:00