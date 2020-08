Il festival da films da Locarno ha surdà quest onn dus Leopards a producziuns ch'han stuì vegnir interruttas pervia dal coronavirus. La surdada dal premi è stada pervi da la pandemia mo sin la pagina d'internet.

In leopard e 70'000 francs van a la cineasta da l'Argentina Lucrecia Martel per ses film documentar davart l'assassinat da l'activist Javier Chocobar. Plinavant vegn la reschissura svizra Mari Allesandrini undrada per ses project «Zahori» che raquinta da l'amur tranter ina giuvna cun ragischs tessinaisas ed in Indian en la steppa da la Patagonia.