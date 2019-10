Tar il Festival da film Turitg da quest onn han films che han gì da far cun problems d'ambient giugà ina rolla impurtanta.

«Sound of Metal»

Il premi principal per il meglier film internaziunal ha gudagnà l’American Darius Marder per «Sound of Metal». Quest premi è dotà cun 25'000 francs. En quest film vegn raquintà l'istorgia da Ruben e Lou, in duo da metal e pèr d'amur, che viagia en ina rulotta tras ils Stadis Unids.

«Die Stimme des Regenwaldes»

Niklaus Hilber per ses film «Bruno Manser – Die Stimme des Regenwaldes» survegn l'emprim «Science Film Award». El raschuna l'istorgia da l'activist d'ambient sparì 2005. Il film fa endament da nov il cumbat instancabel d'in um per il guaud tropic e per ils carstgauns che vivan là.

«Volunteer»

Distincziun per Anna Thommen e Lorenz Nufer per lur film «Volunteer». Ils dus reschissurs han purtretà cun bler respect persunas totalmain differentas che han gì il curaschi da bandunar la zona da confort per sustegnair fugitivs.

Il film n'ha betg gudagnà la concurrenza per il meglier film documentar internaziunal. El è dentant vegnì premià cun il meglier premi dal public.

Record da visitaders

La davosa ediziun dal Festival da films sut la co-direcziun da Nadja Schildknecht e Karl Spoerri è ida a fin cun in record da 117'000 visitadras e visitaders. Era l'attenziun mediala en l'exteriur, oravant tut en ils Stadis Unids ed en Germania, saja creschida marcant, han declerà ils organisaturs.

Cun stars sco Cate Blanchett, Kristen Stewart, Javier Bardem, Oliver Stone, Roland Emmerich e Julie Delpy han giasts fitg impurtants visità ils ultims dis Turitg. Il proxim Festival da films ha lieu dals 25 da settember fin ils 4 d'october 2020.

