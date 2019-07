In milliun visitaders, in mez milliun liters vin e 25 dis festa: quai è la Fête des Vignerons a Vevey. 20 onns èn passads dapi l’ultima festa dals viticulturs. Questa gievgia cumenza la 12avla ediziun da la festa tradiziunala. Er da la partida è questa giada il chantun Grischun – almain per in di.

Ina giada per generaziun èsi da far festa

Mo mintga 20 fin 25 onns datti la Fête des Vignerons: la festa per onurar ed encurunar ils megliers viticulturs da la regiun davent da Lausanne fin en il Chablais dal Vad. E questa emna èsi puspè uschè lunsch. Questa gievgia entschaiva la gronda festa a Vevey. Bun in milliun visitaders spetgan ils organisaturs durant ils 25 dis da festa che cumenzan cun la encurunaziun dals megliers viticulturs, ch’è la part centrala dal spectacul en l’arena – in spectacul che duai illustrar la vita quotidiana dals viticulturs e da lur lavur.

Arena per 20'000 persunas

L’arena per quest spectacul è vegnida construida a posta per la festa. Cun ses 30 meters autezza, ina surfatscha da duas plazzas da ballape e plazs da seser per 20'000 persunas ha l’arena plitost las dimensiuns dad in stadion. Sin las 5 differentas tribunas vegnan bun 5'500 acturs costumads, chantadurs e musicists da tut ils geners, films da video ed in palantschieu cun glischs da LED a crear tenor ils organisaturs in spectacul ch’i dat be ina giada per generaziun.

Dis chantunals a la Fête des Vignerons

Vevey daventa durant ina stad per uschè da dir la chapitala da la Svizra. Pertge per l’emprima giada en la lunga istorgia da la Fête des Vignerons dastgan ils chantuns sa preschentar durant in entir di a la festa dals viticulturs a Vevey. Dapi il 1865 han ils chantuns bain fatg part da l’occurrenza. Dentant questa giada pon ils singuls chantuns trametter lur «ambassadurs» a Vevey per preschentar là lur tradiziuns culturalas e spezialitads gastronomicas – pia era lur vins.

RTR rapprota da la Fête des Vignerons Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Trec da sauma Cun il trec da sauma vegnan diversas spezialitads regiunalas dal Grischun transportadas cun chavals a la Fête des Vignerons. Da las aventuras dal trec da chavals e ses inscunter cun la populaziun, rapporta Pietro Jacomet a partir dals 16 da fanadur mintga di via las plattafurmas socialas, la pagina d'internet rtr.ch e live la bun’ura e la saira al Radio Rumantsch. Di grischun Mardi, ils 23 da fanadur emetta il Radio Rumantsch live da Vevey dal di grischun: l’avantmezdi a partir da las 09:00 ed il suentermezdi a partir da las 16:00. Tut las istorgias ed impressiuns da quel di èn er da leger, udir u vesair sin rtr.ch e la saira en la televisiun cun in Telesguard spezial.

«Giudair» è il motto grischun

Per il chantun Grischun dastgan set viticulturas e viticulturs preschentar lur vins a Vevey e laschar degustar quels ils visitaders da al Fête des Vignerons. Culinaricamain datti in schatg da diversas spezialitads regiunalas che vegnan per part er transportadas cun chavals en in trec da sauma davent da Mustér a Vevey. E culturalmain sa preschenta il Grischun cun in program a posta fatg per il di chantunal: in program nua che la tradiziun frunta sin la moderna, nua ch’i dat sper tuns da tibas, tamburs e chanzuns da chors era tuns da jazz, pop e rap. «Daletg dal Grischun» è uschia il motto dal di grischun.

artists grischuns a la Fête des Vignerons Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Chiara

Davoser Ländlerfründa

Kapelle Oberalp

Chor dals Paslers Domat

LeJuste

Tanzirina

Marco Todisco

La Triada

Bartli Valär

Tamburs da la citad da Cuira

Gruppa da Tibas

Luca Maurizio

Ensemble Incantanti

Trio da Jazz Schnoz/Schwarz/Caflisch

Mi'amia

Hedgehog

Er da la partida a quest di da festa ils 23 da fanadur, è ina delegaziun uffiziala grischuna cun represchentants da la regenza chantunala e parlamentaris federals.

RR actualitad 11:45