La pli renumada ambassadura dal Son Gagl è la liongia da brassar. Uschia han ins vesì ella sin tut ils placats, sin chartas da jass e natiralmain era sin il gril. Era 19 vins da Son Gagl han ils visitaders e las visitadras pudì empruvar. Sper l’art culinaric ha era la musica giugà ina rolla impurtanta. Sper la musica da la citad da Son Gagl èn era sa preschentads ina furmaziun cun instruments ad artg, ina band che suna musica populara, ina gruppa cun soul dal Balcan ed ina gruppa da sautunzs e sautunzas da hip hop.

Òn se connait?

La finamira saja ch’ils Svizzers tudestgs ed ils Romands emprendian d’enconuscher meglier in l’auter, ha Elisabeth Federer, manadra da project dal di dal chantun da Son Gagl, manegià. Perquai saja quai impurtant ch’i dettia bleras zonas per emprender d’enconuscher in l’auter. E forsa laschia il chantun Son Gagl s’inspirar dad era far ina festa da vin.

