cuntegn

Fête des Vignerons - Dapi 222 onns in'attracziun

In milliun visitaders, in mez milliun liters vin e 25 dis festa: Quai è la Fête des Vignerons 2019 a Vevey. La festa exista dentant gia dapi 222 onns. In sguard enavos sin l'origin.