Il commerzi a Vevey patescha dapi che las preparativas per la Fête des Vignerons han cumenzà. Dapi otg mais na fetschian las fatschentas nagins buns affars pli.

Mais dirs han las bundant 550 butias da Vevey davos ellas – pervia da parcadis limitads en citad, vias en reparatura ed ina plazza dal martgà occupada.

Hotels han perfin stuì relaschar persunas.

Astrid Meyer è oriunda da Cuira, viva dentant gia dapi 30 onns en la citad a la riviera cun bundant 20'000 abitantas ed abitants. Da la citad ha il commerzi survegnì 200'000 francs sco agid per surmuntar la crisa. Che quels gidian propi na craja Astrid Meyer dentant betg. Ins saja engraziaivel per ils raps. Sch'ins parta dentant si ils raps resta a mintg'affar mo var 360 francs – quai na cumpenseschia insumma betg las sperditas. La cifra precisa da las sperditas na pon ins anc betg calcular. Ils raps vegnan uss dentant investids en il marketing per promover a lunga vista l'economia a Vevey.

Maletg 1 / 6 Legenda: Astrid Meyer: Emprova da motivar a commerziantas e commerziants da far il meglier ord la situaziun. RTR / Fabia Caduff Maletg 2 / 6 Legenda: Marc Thomi: Era sche ses affar ha patì en l'ultim temp ha el gust da sia bar. RTR / Fabia Caduff Maletg 3 / 6 Legenda: Or da la butia da mobiglia hai dà ina bar. RTR / Fabia Caduff Maletg 4 / 6 Legenda: Perquai che i saja ina illusiun da vulair vender mobiglia durant las festivitads. RTR / Fabia Caduff Maletg 5 / 6 Legenda: Uschia han diversas butias decidì da midar per in temp business. RTR / Fabia Caduff Maletg 6 / 6 Legenda: La speranza è gronda tar commerziantas e commerziants che suenter las festivitads datti dapli clients e ch'ins possia finalmain puspè far gudogn. RTR / Fabia Caduff

Ord la butia ina bar

Per tuttina pudair profitar da las festivitads han diversas butias fatg bars ord lur locals. Uschia era Marc Thomi, che venda normalmain mobiglias. L'arena gronda è direct davant ses affar. Uschia saja quai impussibel da vender mobiglias. Cun la bar possia el almain vender insatge, è sia speranza. Uschia na venda el betg mo da baiver, numnadamain era la mobiglia fatga aposta cun il logo da la festa – er la bar pon ins cumprar. En sasez spera el che tut ils giasts sa laschan inspirar da sia butia e vegnan suenter la festa puspè enavos per cumprar en.

