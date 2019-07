El vegn admirà da tut las varts per sia abilitad da fascinar il public. Ses spectaculs han chattà la via en stivas sin tut il mund, per exempel cun las ceremonias per Olimpia u per il «Cirque di Soleil». Uss è Daniele Finzi Pasca e ses team pront per mussar lur spectacul a la Fête des Vignerons.

Pensiv e concentrà persequitescha Daniele Finzi Pasca ina da las ultimas provas per il spectacul. Il Tessinais è il reschissur e cun quai il responsabel per quai che capita en l’arena – il center da la festa da las viticulturas e viticulturs che ha lieu be mintga 20 onns. Sin la dumonda, co ch'il vin gustass sch'il spectacul fiss ina buttiglia vin di Finzi Pasca: «Quai n'è betg mo ina buttiglia vin, quai è ina cantina».

A la fin duai ins era esser in zic sturn, u simplamain bandunar l’arena cun in sentiment da nar.

Daniele Finzi Pasca vul stgaffir cun il spectacul ina atmosfera intima e prender las aspectaturas ed als aspectaturs en in auter mund.

Ils costums

Co che las figuras vesan or en quel mund, quai decida Giovanna Buzzi. La Taliana ha gudagnà gia divers premis per ses costums. La sfida questa giada saja, ch'ils var 6'000 costums ston tegnair per in mais e ch'els ston vegnir fatgs duas giadas, perquai ch'ins sto er lavar els. Ils constums èn unicats.

Mintga costum ha insatge che tschels n'han betg.

Ma cun ils costums n'èsi anc betg fatg. Il maletg da la tribuna na dastga betg mancar.

La culissa ed il tun

La cuslissa ha fatg Hugo Gargiulo. El ha era concepi l’entira arenanua che 20'000 persunas han lieu. Era stgaffir in agen mund vul la musica che vegn or da la penna da Maria Bonzanigo.

Per egls ed ureglias duessi esser in spectacul nunemblidaivel.

Pel-giaglina survegn ella sche musicistas e musicists vegnan in cun sia musica. Ed ella spera natiralmain che la cumpagnia Finzi Pasca ed ella han mirà per il gist tun e che quel fascinescha aspectaturas ed aspectaturs.

