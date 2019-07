cuntegn

Fête des Vignerons - «Er sch’i dat uss in nov retg, la curuna poss jau salvar»

Bler n’ha Raymond Favez betg purtà la curuna da retg. Atgnamain be quella giada cura ch’el è vegnì incurunà sco prim retg a l’ultima Fête des Vignerons il 1999. Midà bler per el e sia lavur n’ha il titel da retg en mintga cas betg – mo ch’el è vegnì in zic pli enconuschent.