Tranter las 85 persunas che sa participeschan per vegnir encurunadas a la Fête des Vignerons èn be trais dunnas. Ina dad ellas è Mélanie Weber da Cully il chantun Vad.

Las viticulturas fan la medema lavur sco ils viticulturs ed uss èsi temp ch'er ellas vegnan onuradas.

La dunna che accumplescha quests dis 42 onns ha surprendì il bain da viticultura en la 5avla generaziun. Avant 25 onns ha ella cumenzà a far ses agen vin. Ina giuvna viticultura era da quella giada insatge rar e per survegnir il respect haja ella stuì lavurar dapli che ses collegas.

Cumbat per renconuschientscha

25 onns pli tard saja la situaziun sa meglierada. Dentant associaziuns, per exempel la fraternitad dals viticulturs da Vevey, han admess dunnas pir dapi il 2008. Ed oz èn quellas raras en ils gremis da l’associaziun.

Per far attent sin las dunnas en la viticultura è l’onn 1999 vegnida fundada l’associaziun da las viticulturas svizras. Quella sa ha mess la finamira da promover l’image da las dunnas en il mund dal vin sco era da stgaffir dapli plaz per quellas en in mastergn dominà dad umens.

