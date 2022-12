Swisscom sto per entant desister da nova varianta

La Swisscom na dastga ad interim betg duvrar ina nova varianta da fibra da vaider, quai ha il Tribunal federal decidì en ina sentenzia publicada mardi saira. Ils derschaders suondan al Tribunal administrativ federal ch'aveva gia refusà in recurs da l'interpresa da telecommunicaziun. Ils derschaders a Losanna vesan il privel che la Swisscom excludia cun la nova tecnologia la concurrenza dal martgà.

Per sclerir quai aveva la cumissiun da concurrenza Weko relaschà il december 2020 in stop provisoric. En ina reacziun scriva la Swisscom ch'ella haja gia decidì l'october da sa concentrar per la gronda part sin la topologia punct tar punct, lubida da la Weko.