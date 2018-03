Il fimar cannabis en Sivzra duai vegnir lubì – almain per studis. Quai ha decis il Cussegl dals chantuns senza opposiziun cun approvar ina moziun. Quella pretenda in artitgel d’experimentar en la lescha da meds narcotics.

Pervia da la mancanza dad ina basa legala n’aveva l’uffizi federal per sanadad dà nagina lubientscha per in studi scientific cun cannabis. L’universitad da Berna leva perscrutar tge effect che la legalisaziun ha sin ils consuments ed il martgà. 1’000 persunas che consumeschan gia cannabis, avessan pudì cumprar legalmain cannabis en l’apoteca. Per in tal studi dovria ina midada en la lescha da meds narcotics, aveva l’uffizi federal argumentà da lezzas uras.

Interess per project da pilot

En Svizra fiman 200’000 fin 300’000 regularmain in joint. Pliras citads – tranter auter er Turitg, Genevra e Basilea, sa fatschentan perquai cun la dumonda co ch’ellas vulan en l’avegnir tractar il chiffar per disa. Las citads han perquai signalisà interess vi dad in project da pilot cun in access regulà al cannabis.

Sco proxim da fatschenta ussa il Cussegl naziunal cun il tema.

