Sche geniturs laschan tgirar lur uffants extern, duain els pudair deducir da la taglia federala empè da 10'100 francs, fin a 25'000 francs. Suenter il Cussegl naziunal ha er il Cussegl dals chantuns approvà la deducziun pli auta per la tgira d'uffants.

Geniturs duain pudair deducir dapli taglia per tgira d'uffants

La chombra pitschna è cun quai suandada la chombra gronda e la cumissiun d'economia, sco era il Cussegl federal. Quel aveva proponì l'onn passà ch'i duai esser pussaivel da trair giu dapli da la taglia per la tgira d'uffants externa. La summa correspunda circa a quella per ina plazza en ina canorta betg subvenziunada, per 5 dis l'emna.

La revisiun sa basa sin l'iniziativa per dapli persunal qualifitgà dal 2011. A vista curta mainia questa midada tar la taglia directa a la Confederaziun a pli paucas entradas da radund 10 milliuns francs. A media vista quinta il Cussegl federal cun 2'500 nova plazzas cumplainas entras las qualas quest minus vegniss puspè curregì.

