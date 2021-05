Il Cussegl federal preschenta in plan per puspè pussibilitar pass per pass occurrenzas grondas. Ils chantuns duain pudair lubir occurrenzas cun maximal 3000 persunas a partir dal fanadur. I valan dentant restricziuns. Ils chantuns duain sco proxim lubir occurrenzas da pilot.

A partir da la fin da matg duain ils chantuns pudair lubir occurrenzas grondas, ch'han lieu a partir dal zercladur. Far part possian maximalmain 3'000 persunas a quellas occurrenzas. Tenor il Cussegl federal possian mo persunas cun in test negativ, persunas vaccinadas u persunas puspè guaridas (maximalmain trais mais suenter ina infecziun cun il coronavirus) esser da la partida. Vinavant valan concepts da protecziun stricts. A partir dal settember duain occurrenzas cun fin 10'000 persunas esser pussaivlas.

Il minister da sanadad, Alain Berset, fa dentant attent, ch'il Cussegl federal na possia betg garantir, ch'occurrenzas grondas han lieu a partir dal zercladur. Sut tge circumstanzas che las occurrenzas possian avair lieu, stoppia il Cussegl federal anc decider.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Cifras e svilups Situaziun actuala 14.04.2021

Fasa da test: Trais occurrenzas pro chantun

Per empruvar ora ils concepts da segirezza propona il Cussegl federal da far ina fasa da test. Ils chantuns duain durant il zercladur lubir trais occurrenzas da pilot cun tranter 300 e 600 persunas. Durant quellas occurrenzas duain ils chantuns evaluar, co els pon controllar ils tests respectivamain ils cudeschets da vaccinar a las persunas. Er tests tar l'entrada d'ina occurrenza duain vegnir empruvads or.

Sustegn finanzial per organisaturs

Sch'ina occurrenza lubida na po betg vegnir manada atras pervi da la situaziun epidemiologica, duain ils organisaturs survegnir sustegn finanzial. Perquai stoppian ils organisaturs dentant mussar si, ch'els avessan gì almain 1'000 visitadras e visitaders al di. Ils organisaturs stoppian lura surpigliar 30'000 francs dals custs sez. Dal rest stoppian els pajar 20%. Chantun e Confederaziun na surpiglian quai che resta – dentant betg dapli che tschintg milliuns francs pro occurrenza.

Il sustegn decidì sa basa sin la lescha da Covid-19 da la Confederaziun. Quella vegn tar las votaziuns federalas il zercladur a l'urna.

Consultaziun fin ils 10 da matg

Ils chantuns e las organisaziuns da la branscha han uss fin ils 10 da matg temp da prender posiziun davart las mesiras, ch'il Cussegl federal propona.

Regenza grischuna beneventa schluccadas

La regenza grischuna beneventa ils plans da la Confederaziun che vul puspè lubir dapli persunas ad occurrenzas. Il chantun veglia era empruvar da manar tras occurrenzas pli grondas sco pilot, ha ditg il minister da sanadad Peter Peyer. I dettia gia diversas dumondas per occurrenzas pli grondas, sco per exempel il festival da Jazz a San Murezzan. Definitiv na saja il mument però anc nagut. Ch’il cussegl federal vul pussibilitar privilegis per persunas ch’èn viroladas vesa il cusseglier guvernativ però sco sfida, quai saja ina gronda intervenziun en las libertads dad in e mintgina.