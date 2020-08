La cumissiun ha prendì per enconuschientscha che Michael Lauber ha dà giu sia plazza sin ils 31 da schaner 2021. El ha fatg amogna da scursanir il termin fa disditga per tschintg mais, uschia ch'el va definitivamain gia ils 31 d'avust 2020. La cumissiun aveva cumenzà il matg 2020 ina procedura da relaschada d'uffizi encunter Lauber. Cun la desditga da Lauber, vegnia quella dentant obsoleta. Perquai vegn la procedura sistida formalmain, quai vala a partir dal prim da settember 2020.

L'autoritad da surveglianza da la Procura publica federala, è responsabla d'organisar che las fatschentas vegnan surpigliadas a partir dal prim da settember dals dus substituts dal procuratur public general.

Fin a la sessiun d'enviern vul la cumissiun proponer in successur u ina successura per il post dal procuratur public general. Quella persuna surpiglia il post per il rest da la perioda d'uffizi.