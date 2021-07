Suenter ina crudada da crappa resta la via dal Pass dal Gottard serrada questa notg per raschuns da segirtad. Sco l'Uffizi federal da vias Astra ha communitgà, sajan crudads da la vart da l'Uri or d'ina autezza da 70 fin 150 meters radund 5 fin 10 meters cubic crappa sin via.

Persunas n'èn betg vegnidas blessadas. La via dal pass è dentant il di or be stada charrabla sin in vial. Dapi il mardi suentermezdi a las 17:00 è la via serrada e quai anc fin mesemna a bun'ura a las 07:00. Expertas ed experts observan la situaziun.