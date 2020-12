Sin l'Alp Hintergräppelen en il chantun Son Gagl èsi stà la notg sin dumengia minus 29,6 grads, sco MeteoSvizra annunzia sin Twitter. L'ultima giada ch'i saja stà uschè fraid, saja stà il favrer passà.

En las rusnas fraidas en il Giura ed en las valladas alpinas han ins mesirà localmain minus 20 grads. Uschia èsi stà a Samedan minus 23,6 grads. En la «Sibiria svizra», a Brévine en il chantun Neuschatel ha il termometer mussà minus 21,3 grads.

«La fradaglia avant la tempesta»

Il decurs da la dumengia e cunzunt la notg sin glindesdi datti in ferm stemprà da favugn. L'Uffizi federal per meteorologia e climatologia, MeteoSvizra avertescha ed ha perquai per part proclamà il nivel d'alarm quatter (da tschintg), quai per intginas regiuns en las Alps.