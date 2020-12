La regenza turitgaisa vul che tut ils territoris da skis en Svizra serrian per immediat. Ils ospitals en il chantun Turitg na sajan strusch abels da proveder ulteriurs pazients cun accidents da skis.

Fin per la stagiun d'enviern?

I na saja betg chapibel ch'indrizs da sport e dal temp liber stoppian serrar, entant ch'i regia en ils culms in manaschi da skis normal. E quai malgrà tut las infecziuns ed ils ristgs d'accidents, argumentescha la regenza turitgaisa. Plinavant na saja er betg chapibel pertge che indrizs da sport e dal temp liber stoppian serrar, fertant ch'i regia en ils culms in manaschi da skis normal, malgrà tut las infecziun ed ils ristgs d'accident.

La situaziun en ils ospitals vegnia adina pli tendida. Il squitsch sin il persunal da sanadad saja fitg grond. Quai valia uss per l'entira Svizra. Per evitar ch'il sistem da sanadad collabescha, pretenda la regenza turitgaisa in agir immediat.

Regenza grischuna vul territoris averts

La regenza grischuna ha accentuà la mesemna anc ina giada che serrar ils territoris da skis na portia nagut, damai ch'ils giasts vegnian tuttina e possian era far accidents ordaifer ils territoris da skis.

Ed er il chantun Vallais ha dà la mesemna la lubientscha d'avertura a 48 territoris da skis. Ins saja sa tegnì vi da las prescripziuns da la Confederaziun. Il Vallais haja in'atgna regenza e la situaziun en il chantun lubeschia quest pass.