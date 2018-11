Il president da la Confederaziun Alain Berset ha preschentà il mardi en il Cussegl dals chantuns las finamiras dal Cussegl federal per l'auter onn. Tranter quellas tutga er ina cunvegna da basa cun l'Uniun europeica UE. Quai rapporta l'agentura da novitads SDA.

qua tar in pled en il Cussegl naziunal ier glindesdi.

I vegn spetgà, ch'il Cussegl federal fetschia a savair venderdi, co ch'el vul proseguir a reguard l'UE. La finamira actuala restia dentant da vulair far ina cunvegna cun l'UE. Il Cussegl federal veglia finir tant las tractativas per la cunvegna sco er il messadi en chaussa il 2019, citescha la SDA ad Alain Berset.

Berset: «Nus vulain vegnir vinavant»

Ina tala cunvegna pussibiliteschia da sviluppar vinavant la via bilaterala e da far novas cunvegnas per l'access al martgà cun l'UE, stà scrit en las finamiras annualas. Tar las ulteriuras finamiras da l'onn tutgia la refurma da l'AVS cun la quala las rentas duain vegnir segiradas e l'AVS stabilisada.

