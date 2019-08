Ils emprims quints intermediars mussan che la cassa federala pudess avair la fin da l'onn in plus da 2,8 milliardas francs.

Budgetà era gnanca la mesadad, numnadamain in surpli da 1,2 milliardas francs. La raschun per il surpli è che las entradas èn sur e las expensas sut las aspectativas. Dapli entradas ha la Confederaziun cun incassar dapli taglias e cun dar or pli ch'in pertschient damain che budgetà.

La Confederaziun fa dapi onns surplis da milliardas. L'onn passà eran quai stadas 2,9 milliardas francs.

