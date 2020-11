Cumissiun da finanzas vul 200 milliuns per cas da direzza

Il preventiv federal per l'onn proxim duai cumpigliar 231 milliuns francs dapli che prevesì dal Cussegl federal. Quai propona la cumissiun da finanzas dal Cussegl naziunal. 200 ulteriuras milliuns duai il preventiv cumpigliar, per pudair pajar davent dal prim da schaner l'agid tar cas da direzza en connex cun Covid-19. Il Cussegl federal vuleva reglar ils 200 milliuns cun in credit posteriur. Ina proposta d'augmentar quest credit sin ina milliarda, sco ils directurs dals chantuns avevan giavischà, ha la cumissiun refusà.

La cumissiun da finanzas dal Cussegl dals chantuns n'ha anc betg fatg enconuschent sias decisiuns.

Davart il preventiv 2021 debattescha il parlament federal en la sessiun d'enviern che cumenza en var duas emnas. La debatta dal preventiv è mintgamai ina da las pli grondas fatschentas da la sessiun d'enviern.