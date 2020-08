La crisa da corona metta ferms sut squitsch la cassa da la Confederaziun. L'emprima calculaziun per il 2020 mussa in deficit da finanziaziun da 20,9 milliardas francs. Sut il stritg resultass la finala in minus da 3,1 milliardas francs en il budget federal.

Budgetà era oriundamain in plus da 0,3 milliardas. Il resultat pli schlet sa dat tenor la calculaziun, or da pli paucas entradas (-5,2 milliardas), che han be per part pudì vegnir cumpensadas entras pli paucas expensas (1,8 milliardas). En il budget extraordinari sajan ils custs per las mesiras da corona tenor calculaziun il mument tar 17,8 milliardas francs.