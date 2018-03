La Surveglianza federala dals martgads da finanzas (FINMA) avertescha a sia conferenza da medias annuala ch'ils privels pervi dad attatgas da cyber creschian ad in crescher. Cunzunt per il martgà da finanzas sajan las attatgas in problem adina pli grond che pericliteschian la stabilitad dal sistem da finanzas.

Tenor Marc Branson, il directur da la FINMA, sajan las attatgas da cyber daventadas la ristga la pli gronda per las bancas svizras. Malgrà quai fetschia la Svizra pli pauc che auters pajais per proteger il sistem da finanzas. Uschia manchian per exempel in post central per la cumpetenza da cyber ed i na dettia nagins tests da segirezza per l’entir sistem. La FINMA saja pronta da surprender qua ina rolla pli ferma.

